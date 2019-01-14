Koç: Çocukların hayallerini sulayın

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MicrosoftTürkiye Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Koç, insanın zihinsel üretkenliği ve hayal gücünün çok önemli olduğunu belirterek, "Veliler ve öğretmenlerin en önemli görevi, bu hayalleri sulamak olmalı" dedi. SANKO Okulları'nda "Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zekâ" konulu sunum yapan Koç, Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonunda, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, temelleri yıllar önce atılan eğitim sisteminin artık çok eskidiğini söyledi. Koç, "Amaç sadece bilgileri ezberlemeyi değil; deneyimlemeyi, düşünmeyi, kendi fikirlerini oluşturmayı öğrencilere öğretebilmek olmalı" dedi. İnsanların bir seçim yapmak zorunda kalacağını ve bu seçimleri yaparken daha güzel bir dünya oluşturma sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğini kaydeden Koç, "Teknoloji kullanımını geliştirelim ama bunun yanında fiziksel dünyamızı da geliştirelim. Bir çocuğun tam olması, fiziksel dünyasının çok iyi gelişmesine bağlıdır" diye konuştu. Kariyer gelişim basamaklarını öğrencilerle paylaşan Koç, öğrencilerin yapay zekâ ile ilgili sorularını da yanıtladı.