Melih Abi: Park halindeki araca çarpanlar niye kaçıyorsunuz?

BUGÜN NELER OLDU

Duran arabaya çarpıp kaçanlar. Milletin arabasına çarpıyorsun Kaza diyelim… Niye kaçıyorsun kardeşim! Kaçma sahibini ara! Bulamazsan arabanın üstünde telefonunu bırak! Doğrusu bunu gerektirir. Kaçarak bunu yiyeceğini mi sanıyorsun? Kameralar seni görüyor. Allah da zaten görüyor. Ve yakalanıyorsunuz. Kaçmak para etmiyor. İnsanların aracına zarar verip kaçmak var mı? Kaçanlar akılları yok. Hem de yakalanacağını bile bile… Kaçmak yok. Anladınız mı?hak ettiği değeri vermiyoruz.Aynı yaşa siz de geleceksiniz!Empati yapın biraz…Geçtiğimiz günlerdekonu ile ilgili bir paylaşımdikkatimi çekti.Kozan Yolu üzerindebir arkadaşımızın annesidolmuşa binerken sürücüsüarabayı hareket ettirmiş.Yaşlı kadın ayağıhavadayken dengesinikaybetmiş.Yere düşerken de kafasınıyere çarpmış.Sorumsuz sürücü dekadını bırakıp gitmiş.75 yaşındaki kadınölümden dönmüş.O geri zekalı dolmuşçuyaen ağır ceza verilmeli.İnsan değil…Hatta hayvan bile.Yaşlılara saygı bumudur!Kadın ölümden döndü!