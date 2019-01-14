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Melih Abi: Park halindeki araca çarpanlar niye kaçıyorsunuz?

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Duran arabaya çarpıp kaçanlar. Milletin arabasına çarpıyorsun Kaza diyelim… Niye kaçıyorsun kardeşim! Kaçma sahibini ara! Bulamazsan arabanın üstünde telefonunu bırak! Doğrusu bunu gerektirir. Kaçarak bunu yiyeceğini mi sanıyorsun? Kameralar seni görüyor. Allah da zaten görüyor. Ve yakalanıyorsunuz. Kaçmak para etmiyor. İnsanların aracına zarar verip kaçmak var mı? Kaçanlar akılları yok. Hem de yakalanacağını bile bile… Kaçmak yok. Anladınız mı?

Yaşlılarımıza ne zaman hak ettiği değeri vereceğiz?

YAŞLILARIMIZA hak ettiği değeri vermiyoruz. Aynı yaşa siz de geleceksiniz! Empati yapın biraz… Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir paylaşım dikkatimi çekti. Kozan Yolu üzerinde bir arkadaşımızın annesi dolmuşa binerken sürücüsü arabayı hareket ettirmiş. Yaşlı kadın ayağı havadayken dengesini kaybetmiş. Yere düşerken de kafasını yere çarpmış. Sorumsuz sürücü de kadını bırakıp gitmiş. 75 yaşındaki kadın ölümden dönmüş. O geri zekalı dolmuşçuya en ağır ceza verilmeli. İnsan değil… Hatta hayvan bile. Yaşlılara saygı bu mudur! Kadın ölümden döndü!
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Melih Abi: Park halindeki araca çarpanlar niye kaçıyorsunuz?
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