Melih Abi: Park halindeki araca çarpanlar niye kaçıyorsunuz?

Duran arabaya çarpıp kaçanlar. Milletin arabasına çarpıyorsun Kaza diyelim… Niye kaçıyorsun kardeşim! Kaçma sahibini ara! Bulamazsan arabanın üstünde telefonunu bırak! Doğrusu bunu gerektirir. Kaçarak bunu yiyeceğini mi sanıyorsun? Kameralar seni görüyor. Allah da zaten görüyor. Ve yakalanıyorsunuz. Kaçmak para etmiyor. İnsanların aracına zarar verip kaçmak var mı? Kaçanlar akılları yok. Hem de yakalanacağını bile bile… Kaçmak yok. Anladınız mı? Yaşlılarımıza ne zaman hak ettiği değeri vereceğiz? YAŞLILARIMIZA
hak ettiği değeri vermiyoruz.
Aynı yaşa siz de geleceksiniz!
Empati yapın biraz…
Geçtiğimiz günlerde
konu ile ilgili bir paylaşım
dikkatimi çekti.
Kozan Yolu üzerinde
bir arkadaşımızın annesi
dolmuşa binerken sürücüsü
arabayı hareket ettirmiş.
Yaşlı kadın ayağı
havadayken dengesini
kaybetmiş.
Yere düşerken de kafasını
yere çarpmış.
Sorumsuz sürücü de
kadını bırakıp gitmiş.
75 yaşındaki kadın
ölümden dönmüş.
O geri zekalı dolmuşçuya
en ağır ceza verilmeli.
İnsan değil…
Hatta hayvan bile.
Yaşlılara saygı bu
mudur!
Kadın ölümden döndü!