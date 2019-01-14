Sağlam mezar taşı bırakmadılar

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde mezarlığa giren ve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan mezarların taşları karıldı. 370 mezar taşının kırıldığı olay sonrası bölge halkı olaya büyük tepki gösterdi. Yakınlarının mezarına gelen ve mezar taşlarını kırılmış olarak gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bazı vatandaşlar ise mezarlıkta kendi imkanları doğrultusunda tadilata başladılar. İlçeye bağlı Tuna Mahallesi'nde bulunan ve 1990'lı yıllardan sonra mezarlığın dolması nedeniyle de defin işlemine kapanan Adana Büyükşehir Belediyesi Tuna Mezarlığı'na giren kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonrası 300'ün üzerinde mezarın taşı kırılarak mezarlara zarar verildi. Bazı mezarlıklarda görülen kırılmış içki şişeleri ise vatandaşın büyük tepkisini çekti. Olay sonrası mezarlığa gelen ve yakınlarının mezar taşlarını kırılmış vaziyette gören vatandaşlar olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin en kısa sürede bulunmasını isterken, yetkililerden ise mezarlığa bir görevli ya da güvenlik kamera sistemi kurulmasını istediler.Mezarlığa gelen ve yakınlarının mezar taşlarını kırılmış vaziyette gören Adnan Sert, "İmamoğlu'nun eski mezarlığı burası. Burası dolduktan sonra başka bir yere mezar açıldı. Bu mezarda akrabalarım var. Annem babam amcalarımın mezarları burada. Ne istemişler de bu mezar taşlarını kırmışlar. İnsanlığa yakışacak bir şey değil bu insanlık dışı bir olay. İnsanların ölülerine mezarlarına saygısı olması lazım. Bunu yapan bir insan olamaz insanlık ile alakası yok ne işin var senin burada ne istedin bu mezarlardan. 370 tane mezar taşı kırılmış burada" dedi.