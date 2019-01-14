Tom: ikinci yarı zorlu olacak

BUGÜN NELER OLDU

İKINCI yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da yıldız futbolcu Wellington Brito da Silva (Tom) iyi bir kamp geçirdiklerini belirtti. Başarılı futbolcu, "diye konuştu. İkinci yarının ilk yarı gibi olmayacağını ve zorlu geçeceğini söyleyen 33 yaşındaki futbolcu,şeklinde konuştu. Tom, Spor Toto 1. Lig'in çok zorlu bir lig olduğunu vurguladı. Teknik direktör İlhan Palut hakkında da konuşan Tom,ifadelerini kullandı.