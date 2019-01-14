Tom: ikinci yarı zorlu olacak

İKINCI yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da yıldız futbolcu Wellington Brito da Silva (Tom) iyi bir kamp geçirdiklerini belirtti. Başarılı futbolcu, "Takım iyi gidiyor. İlk yarıyı çok iyi bir yerde bitirdik, bunun bilincindeyiz. İkinci yarı daha zorlu olacak. Bunun için gerekli çalışmaları kampta yapıyoruz"
diye konuştu. İkinci yarının ilk yarı gibi olmayacağını ve zorlu geçeceğini söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Sahada birlikte mücadele edersek, hocamızı da dinlersek inşallah yolun sonu Süper Lig olacak"
şeklinde konuştu. Tom, Spor Toto 1. Lig'in çok zorlu bir lig olduğunu vurguladı. Teknik direktör İlhan Palut hakkında da konuşan Tom, "Karakter olarak çok iyi biri. İyi bir kalbi var"
ifadelerini kullandı.