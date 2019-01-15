Çukurova Kitap Fuarı’na ziyaretçi rekoru

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Adana Fuarcılık tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile işbirliği, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Çukurova 12. Kitap Fuarı, 13 Ocak 2019 Pazar akşamı saat 19.00'da ziyaretçi rekoruyla sona erdi. Fuarı, geçtiğimiz yıla oranla %7 artışla 363 bin 575 kitapsever ziyaret etti. Kitap fuarını okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı da rekor kırarak 75 bin 264'e ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle ikinci hafta sonunda yoğunlaştı. Bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen Çukurova Kitap Fuarı, panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dokuz gün boyunca düzenlenen imza günleri ve kültür etkinliklerinde yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.