El şakası cinayetinin zanlısı yaşamına son verdi

BUGÜN NELER OLDU

cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası alan ve bir hafta önce Mersin Yarı Açık Cezaevi'nden izinli 43 yaşındaki Ergün Bağ, önceki gün Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti. Bağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken cinayet bürosu dedektifleri, olayı çok yönlü olarak soruşturuyor.Bağ'ın 15 yıl hapis cezası almasına neden olan olay, 20 Ağustos 2014 tarihinde Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir pasajda meydana geldi. 34 yaşındaki Mehmet Mutlugil, pasajda bulunan ve sürekli takıldığı bir kahvehaneye girdi. Mutlugil'in tanıdığı ancak samimi olmadığı Ergün Bağ, kahvehanede bulunanlara el şakası yapmaya başladı. Ergün Bağ bir süre sonra Mutlugil'e de el şakası yaptı. Bu duruma sinirlenen Mutlugil, Bağ'ı el şakası yapmaması için uyardıktan sonra kahvehaneden çıktı. İddialara göre; Ergün Bağ da arkasından çıkıp Mutlugil'i "Bana posta koyamazsın" diyerek karnından bıçakladı. Kaldırıldığı hastanede ameliyat olduktan sonra yoğun bakım ünitesine alınan Mutlugil, 22 gün sonra yaşamını yitirdi.Hakkında, kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ergün Bağ Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme heyeti ömür boyu hapis cezasına çarptırdığı Bağ'ın cezasını suçu ağır tahrik altında işlediği ve mahkemedeki iyi hali nedeniyle 15 yıla indirdi. Bir süre önce cezasını açık cezaevinde çekmeye başlayan Bağ, bir hafta önce cezaevinden izinli çıktı.İddialara göre bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma giren Erdal Bağ, Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki ormanlık alana gelerek kendini bir ağaca asarak intihar etti. Bağ'ın ağaca asılı cesedi ormanlık alanda spor yapan öğrenciler tarafından bulundu. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra Bağ'ın cenazesini otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırdı.