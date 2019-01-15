Erdemli 1. Kitap Günleri başladı

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli ilçesinde gerçekleşen 1. Kitap Günleri Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ve belediye meclis üyeleri ziyarette bulundu. Başkan Tollu, "Belediyecilik anlayışı yalnızca yol, alt yapı çalışması olarak görülmemeli, biz eğitime yaptığımız yatırımlarla kaliteli insanlar yetiştirmek istiyoruz" dedi. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Behzat Eğilmez, belediyenin eğitime verdiği destekter büyük mutluluklarını duyduklarını belirterek, "İleride ortaklaşa olarak daha da güzel işlere imza atmak istiyoruz. Milli ve manevi değerlerin ön planda tutulduğu kitapları seçip, öğrencilere bin adet kitap dağıtacağız" diye konuştu.