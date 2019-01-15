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’te bıçaklı kavga: 1 ölü

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü
GAZİANTEP'İN merkez Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti. İddiaya göre, Çıksorut Mahallesi'nde Kadir Çanka (20) ve arkadaşı E.Ç. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Çanka, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından kaçan E.Ç, polis ekiplerince yakalandı. Kadir Çanka'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü
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