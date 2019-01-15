Gözlerini bağlayıp maç yaptılar

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ahramanmaraş'ta amatör futbol takımı, görme engellilerle halı saha maçında karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Dünya Görme Engellileri Haftası dolayısıyla organize edilen etkinlikte, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan 1920 Maraşspor takımı, görme engellilerle halı saha maçında buluştu.
Görme engellilerin toplumda farkındalığının oluşturulması amacıyla düzenlenen maçta, gözleri bağlanan futbolcuların, halı saha maçında zorlandığı gözlemlendi. Halı saha maçında görme engellilerle birlikte top koşturan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, "Biz her şart altında biriz ve beraberiz. Sporun önemini de biliyoruz, her yaşta herkese spor sloganının bugün burada bir örneğini yaşıyoruz"
dedi. ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam ise, "Zilli topla bir maç yaptık. Toplumsal farkındalık ve mesaj vermeyi hedefliyoruz"
dedi. Eşit şartlarda görenler ile görmeyenlerin maç yapacağını ifade eden görme engelli Mustafa Çakmak ise, "Çok güzel bir etkinlik oldu"
yorumunu yaptı.