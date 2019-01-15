Gözlerini bağlayıp maç yaptılar

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ahramanmaraş'ta amatör futbol takımı, görme engellilerle halı saha maçında karşı karşıya geldi.Görme engellilerin toplumda farkındalığının oluşturulması amacıyla düzenlenen maçta, gözleri bağlanan futbolcuların, halı saha maçında zorlandığı gözlemlendi. Halı saha maçında görme engellilerle birlikte top koşturan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç,dedi.K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam ise,dedi. Eşit şartlarda görenler ile görmeyenlerin maç yapacağını ifade eden görme engelli Mustafa Çakmak ise, "yorumunu yaptı.