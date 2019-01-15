Melih ABİ: Göztepe halkının Büyükşehir’den isteği

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Göztepe Mahallesi (Köyü) sakinlerinin ricası var.Belediye otobüsleri belirli saatlerden sonra seferlerini sonlandırıyor.Göztepe'nin servisleri 19.00'da bitiyor.Zaten son durakları Yüreğir otogarı.Çocuklar kurs çıkışı sorun yaşıyor.Malum geç saatlerde her yer karanlık, Yüreğir otogarının çevresi de ıssız.Göztepe sakinleri, otobüs servisleri 23.00'e kadar uzasın istiyor.Dolmuşlar da Yüreğir otogarına kadar gidiyor…Saat 19.00'dan sonra Taşköprü civarına kadar uzasa çocuklar rahat edecek.Korkmayacak.Başkan Hüseyin Sözlü'nün bilgisi var.İstek yerine getirilirse mutlu olacaklar.Issız yerlerde tehlike kol geziyor başkan.Bu talep yerine getirilirse çocukları korumuş oluruz!ozan Aşık Veysel, yıllar önce Tarsus'a gelmiş ve Şadırvanlı Han'da kalmış.Bu otel iş yapamadığı için şimdi kapandı.Eski bir bina olarak duruyor.Tarsuslu bu eski mekanın müze olmasını istiyor.Başkan Şevket Can buraya bir el at.Hem tarihimize sahip çık, Otel de müze olarak hizmet versin.