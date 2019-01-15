Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Merinos transfer atağında

Merinos atağında

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Merinos transfer atağında
TÜRKIYE Kadın Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta üç yıldan beri namağlup unvanla yoluna devam eden Merinosspor Bayan Voleybol Takımı, 1. Lig'e çıkmak için transfer atağına başladı. Türkiye Bayan Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta liderliğe oturan Merinosspor sezon başı transferlerine yenilerini ekleyerek 1. Lig'de mücadele eden Alaşehir Belediyespor'dan pasör Tülay Öner'i ve yine 1. Lig'de mücadele eden Salihli Belediyespor'dan Burcu Bircan Evin'i renklerine kattı. Önümüzdeki hafta iki yeni transferin daha olacağını belirten başkan Bağcı, 1. Lig'e çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merinos transfer atağında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN