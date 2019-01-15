Merinos transfer atağında

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TÜRKIYE Kadın Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta üç yıldan beri namağlup unvanla yoluna devam eden Merinosspor Bayan Voleybol Takımı, 1. Lig'e çıkmak için transfer atağına başladı. Türkiye Bayan Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta liderliğe oturan Merinosspor sezon başı transferlerine yenilerini ekleyerek 1. Lig'de mücadele eden Alaşehir Belediyespor'dan pasör Tülay Öner'i ve yine 1. Lig'de mücadele eden Salihli Belediyespor'dan Burcu Bircan Evin'i renklerine kattı.