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Öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıtıldı

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıtıldı
ADANA'NIN Tufanbeyli ilçesinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla diş macunu ve fırçası dağıtıldı. Tufanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Onur Keçe ve hemşire İlknur Anacık tarafından ağız ve diş sağlığı semineri verildi. Seminer sonunda öğrencilere ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla diş macunu ve fırçası dağıtıldı. Diş macunu ve diş fırçalarını alan öğrenciler dişlerini her yemekten sonra fırçalayarak daha sağlıklı dişler için hem sağlık görevlilerine hem de öğretmenlerine söz verdi.
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Öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıtıldı
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