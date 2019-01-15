Osmaniyeli 257 şehit, tablolarla yaşatılacak

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terörle mücadelede en fazla şehit veren kentlerinden Osmaniye'de, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri, 257 Osmaniyeli şehidin yağlı boya portresini yaparak ailelerine hediye etmek için çalışıyor. Terörle mücadele kapsamında şehit olan 257 Osmaniyeli'nin hatırasını yaşatmak için öğrenciler ve öğretmenleri tarafından "Şehit portreleri" isimli bir proje hazırlandı.Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında şehitlerin ailelerinden alınan birer portre fotoğrafının yağlı boya resmi çizilmeye başlandı. Hummalı bir şekilde çizimi devam eden resimler tamamlandığında sergilenecek. Serginin ardından da tablolar, çizen öğrenciler tarafından şehit ailelerine hediye edilecek.Öğrencilerden Mustafa Asım Kavak, böyle bir projede yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Şu an okuyabiliyorsak onlar sayesinde. Onlar, bu ülke ayakta kalsın diye şehit oldular." dedi. Projeyi duyduğunda heyecanlandığını dile getiren Kavak, resmettikleri tabloları şehitlerin ailelerine hediye etmenin ise ayrı bir mutluluk olacağını söyledi. Nisa Nur Karakuş da projenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Biz bu ülkede onlar sayesinde okuyoruz, yaşıyoruz. Çok heyecan verici bir çalışma. Yaptığımız eserleri şehitlerimize bir vefa borcu olarak görüyoruz. Bu tablolar onların ailelerine hediye edilecek. Eminim onlar da bizim gibi evlatlarıyla tekrar gururlanacak" dedi.Resim öğretmeni Mehmet Akçadağ da hazırlanan projenin okuldaki tüm öğretmenlerin ortak fikri olduğunu söyledi. Osmaniye'nin en fazla şehit veren illerin başında geldiğini hatırlatan Akçadağ, "Osmaniye şehitler diyarı, 257 şehidimiz var. Onlara vefa göstermek adına resim öğretmeni ve öğrenciler olarak bir şeyler yapmak istedik ve şehitlerimizin portrelerini çizmeye karar verdik." dedi. Projeyi 3 etaba ayırdıklarını ve 2 yıllık bir dönemde portreleri bitirmeyi hedeflediklerini bildiren Akçadağ, "İlk etapta Osmaniye merkez ve Toprakkaleli şehitlerimizi resmedeceğiz. 96 şehidimiz var bu bölgede. Önümüzdeki yıl Kadirli ve Sumbas, daha sonra ise Düziçi, Bahçe ve Hasanbeylili şehitlerimizi resmedeceğiz. Öğrencilerimiz sadece şehidimizi resmetmiyor, araştırma yapıyor, hayatıyla ilgili bilgi sahibi oluyor" dedi.