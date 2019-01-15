Penye fuarı 23 Ocak’ta

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PEN-KON) ve KOSGEB destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX) 23 Ocak 2019 Çarşamba günü kapılarını 8. kez ziyaretçilerine açacak. Gaziantep ve ülke ekonomisinde önemli yeri olan ve sektöründe tek olma özelliği bulunan fuarda penye ve tekstil sektöründeki yeni modeller sergilenecek. Ortadoğu Fuar Merkezinde açılan ve geçen yıl 120 firmanın 250 marka ile katıldığı fuarda bu yıl 120 firma 350 marka ile yer alacak. Fuarda penye ürünleri, konfeksiyon ürünleri, kumaş, dikiş makineleri, desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme makineleri, temizleme makineleri, ütü makine ve presleri gibi ürün grupları yer alacak. Başta Gaziantep'ten firmaların katılım sağlayacağı fuarda, Adana, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'den de firmalar yer alacak. Fuara, yurtiçinden ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından da Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri, Bosna Hersek, Rusya, Ukrayna ve Fransa'dan 20 bin civarında profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.