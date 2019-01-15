Sağlıklı beslenin egzersiz yapın

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özgür Sirkeci, erken teşhis edilip gerekli önlemler alındığı takdirde, günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabet ve buna bağlı birçok hastalığın yıllar içerisinde kontrol edilebilir hale gelebileceğini ifade etti. Sirkeci; "Diyabet, kalp, böbrek, göz, mide ve bağırsak hastalıklarının yanında, nörolojik rahatsızlıklara da yol açıyor" dedi. Şeker hastalığının günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özgür Sirkeci, diyabetin görülme sıklığının gittikçe arttığını, örneğin Türkiye çapında yapılan bir araştırmada diyabet sıklığının %13.7 olarak tespit edildiğini söyledi. Şeker hastalığının sadece kan şekeri yüksekliği anlamına gelmediğini de belirten Uzm. Dr. Sirkeci, "Temel olarak iki tip diyabet olmakla birlikte özel diyabet tipleri de mevcuttur. Fakat en sık görüleni, obezite ve insülin direnci ile ilişkili olanı Tip 2 diyabettir" dedi.