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‘Şampiyonluk için geldim’

Osmaniyespor’un yeni transferi , Tarsus’tan transfer sürecini SABAH Spor’a anlattı

MEHMET ÖZCAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019
‘Şampiyonluk için geldim’
TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Kırşehir'in 7 puan gerisinde yer alan Osmaniye FK, ara transferde Tarsus'tan Yasin Elmas'ı kadrosuna kattı. Yasin, Osmaniye'ye transfer sürecini detaylarıyla SABAH Spor'la paylaştı. İşte Yasin'in açıklamaları:
"Geçen sezon Tarsus'ta şampiyon oldum. Tarsus'tan 5-6 takım arkadaşım Osmaniye'ye gelmişti. Eski hocam Recep Aydemir de burada. Sezon başında bonservisimde anlaşma sağlanamadı. Bir şampiyonluk daha yaşamak için Osmaniye'ye geldim."
"Tarsus'ta şampiyon olduğumuz döneme benzer hava var. Osmaniye'ye karşı daha önce oynamıştım. Stattaki atmosferi biliyorum. Futbolu seven ve coşkulu taraftarı var."
"Bir solak olarak Emre Belözoğlu'nun hayranıyım. Hala izledikçe ondan bir şeyler öğreniyorum. Avrupa'dan tabii ki Modriç var. İnter'den Naiggolan'ı da çok beğeniyorum. Çocukluk idolüm ise 4 numaralı formayı tercih etme sebebim Veron'du."
"Sivas çıkışlıyım. Altyapıdan arkadaşım Ziya Erdal çok iyi yerlere geldi. Şimdi ki aklım olsa, farklı bir kariyerim olur, belki Avrupa'ya giderdim."
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