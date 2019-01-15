Şehitler adına hatıra ormanı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anamur Ceza İnfaz Kurumu tarafından kahraman şehitlerimizi anma ve hatıralarına sahip çıkma adına 15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Hatıra Ormanı hazırlanarak fidan dikimi yapıldı. Törene Anamur Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler, Anamur Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Eyüp Tanış, Anamur ilçesi kurum müdürleri, adliye ve cezaevi personeli ile Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler katıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, 15 Temmuz Şehitlerimizin her biri için birer selvi fidanı, Afrin Zeytin Dalı Harekatı Şehitlerimizin her biri için birer zeytin fidanı dikildiğini, tüm şehitlerin aziz hatıraları içinde İlçe Orman Müdürülüğü tarafından belirlenen alanın ağaçlandırıldığını, söz konusu alanın bakımının da Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılacağını söyledi.