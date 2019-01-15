BUGÜN NELER OLDU

muhtarlara Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele toplantısı düzenlendi. Niğde merkez, köy ve mahalle muhtarlarına uyuşturucu ile nasıl mücadele edileceği ve muhtarların üzerlerine düşen görevler hakkında bilgiler verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ile Yeşilay'ın sunumlarının yapıldığı toplantının açılış konuşmasında Vali Yılmaz Şimşek, uyuşturucu ve madde bağımlılığının günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öncelikli sorun olduğunu ve bu konuda muhtarımızın üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti. Şimşek, ''Özellikle son 1 yıl içeresinde Niğde'de güzel sonuçlar alınmış ve ilimiz en iyi mücadele eden ilk 3 ilden birisi olmuştur. İlimizde 362 olayda 515 şahsa işlem yapılmıştır. Şüphesiz ki; elde edilen bu başarılarda ve yapılan mücadelede muhtarlarımızın katkısı çok büyük. Bu katkı ve yardımlarınız bundan sonra da bekliyoruz. Biz muhtarlarımızı vatandaşa en yakın yönetim birimleri, bir bakıma da devletin kılcal damarları olarak görüyoruz. Muhtarlarımız, mahalle ve köylerinizde bizlerin gözü kulağı, devletimizin temsilcisidir" dedi.