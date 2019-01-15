Vural’la durmak yok

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por Toto 1.Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Adana Demirspor,
iki saat arayla iki hazırlık maçı oynadı. Günün ilk karşılaşmasında 1. Lig takımlarından Giresunspor
ile karşı karşıya gelen Adana Demirspor
, yeni transferi Semih Güler
'in attığı golle sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı. Karşılaşma biter bitmez yan sahaya geçen Adana Demirspor bu kez Romanya'nın Craiova takımıyla oynadı.
Mavi -lacivertliler sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Teknik direktör Yılmaz Vural
, oynanan iki maçta da tüm oyuncularına forma şansı verdi. ?'PERDEYİ BİZ AÇACAĞIZ'
ZORLU maraton öncesi tüm futbolcuların performansını yakından gördüğünü belirten teknik adam Vural, "Hazırlık maçları bizim için çok veremli geçti. Kadrodaki tüm isimlere yer verdim. 15 günlük kampı 17 Ocak'ta tamamlayacağız. Şu dakikadan itibaren tüm dikkatlerimi lige verdik"
şeklinde konuştu. Devre arasında çok iyi isimler transfer ettiklerini söyleyen Yılmaz Vural, "Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarı perdesini biz açacağız. Rakibimiz Kardemir Karabükspor. Önemli bir eksiğimiz yok. İnşallah o tarihe kadar eksiklerimizi giderip gerekli yerlere takviyeleri yapıp yola çıkacağız. Taraftarımız sabırlı olsun. Bizlere gerekli desteği versinler yeter"
ifadelerini kullandı. MAVİ ŞİMŞEK ÇIKIŞ PEŞİNDE
Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı yedi maçtan tek galibiyet çıkaran Adana Demirspor, ikinci yarıda çıkış arayacak. Adana Demir, Vural ile bu maçlarda 3 beraberlik, 3 yenilgi gördü.