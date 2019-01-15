Vural’la durmak yok

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1.Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlananiki saat arayla iki hazırlık maçı oynadı. Günün ilk karşılaşmasında 1. Lig takımlarındanile karşı karşıya gelen, yeni transferi'in attığı golle sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.Mavi -lacivertliler sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı., oynanan iki maçta da tüm oyuncularına forma şansı verdi.ZORLU maraton öncesi tüm futbolcuların performansını yakından gördüğünü belirten teknik adam Vural,şeklinde konuştu. Devre arasında çok iyi isimler transfer ettiklerini söyleyen Yılmaz Vural,ifadelerini kullandı.Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı yedi maçtan tek galibiyet çıkaran Adana Demirspor, ikinci yarıda çıkış arayacak. Adana Demir, Vural ile bu maçlarda 3 beraberlik, 3 yenilgi gördü.