100 hayırsever aranıyor

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Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte eğitim altyapısını güçlendirmek için 100 yeni okula ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Vali Gül, okul yapacak arsa bulanamadığı için bazı bölgelerdeki evleri kamulaştırma yoluyla yıkıp yerine okul yapılacağını, okul yapımı için gelen para kamulaştırmaya gideceği için de okul için hayırsever desteği beklediklerini söyledi. Gaziantep'te sınıf başına düşen öğrenci sayısının göçle birlikte ciddi bir şekilde arttığına dikkat çeken Gül, "Öğrenci sayısı 319 bin, öğretmen sayısı ise 9 bin 903 iken şimdi öğrenci sayısı 590 bin, öğretmen sayısı 26 bin 792. Öğrenci sayısı yüzde 84 artarken, öğretmen sayısı yüzde 170 artmış. 5 bin 973 olan derslik sayısı şu an 19 bin 610 yüzde 128 artmış. Bunlara devam eden 4 bin derslik dahil değil. Onu da eklediğimizde derslik sayısı yüzde 300 civarında artmış ama hala açığımız var" dedi.Okul için geçmişte de eğitime büyük katkı sağlamış hayırseverlere seslenen Vali Gül, " Geçmişte 200'ün üzerinde okulu hayırseverlerimiz yapmış. 100 tane daha arıyoruz. Bu amaçla Darphane'de özel bir altın madalya bastıracağız. 2019 yılı içinde 100 okul yaptırmayı düşünüyoruz. Bunları yapacak hayırseverlere de bu özel madalyaları hediye edeceğiz"dedi.