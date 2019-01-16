45 gün direndi, başaramadı

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45 gün önce, gece çalıştığı işyerinden evine giderken kullandığı motosiklete bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mehmet Aracı (25) 45 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin daha önce anne ve babasını da kaybettiği öğrenildi. 1 Aralık günü Gazikent Mahallesi'nde çalıştığı konfeksiyon mağazasından evine gitmek için gece geç saatlerde çıkan Mehmet Aracı'nın kullandığı motosiklete, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Mehmet Aracı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aracı'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Aracı 45 gün sonra fenalaştı. Doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren gencin daha önce de anne ve babasını kaybettiği öğrenildi.