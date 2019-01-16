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Bahar dönemi ve doktora burs başvuruları başladı

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Bahar dönemi yüksek lisans ve doktora burs başvuruları başladı
YAKIN Doğu Üniversitesi, 2018-2019 Akademik Bahar döneminde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına burs başvuruları başladı. Üniversite bünyesinde yer alan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri tarafından yürütülen Yüksek Lisans-Master (Tezli) ve doktora programlarına %100, %75, %50 ve %25 burs imkanı sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, gerekli belgelerle birlikte burs programlarına başvuruların 31 Ocak 2019 mesai bitimine kadar yapılması gerektiği kaydedildi. Burs başvuru sonuçları ise 7 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak. Başvuruların gerekli belgelerle birlikte scholar@neu.edu.tr e-posta adresine, konusu "ISOSH-2019S" olan referans kodu ile yapılması gerekiyor. Burs kapsamına dahil programların listesi ile başvuru formuna http://aday.neu.edu.tr/ web adresinden ulaşılabiliyor. Yüksek Lisans ve Doktora programları bursları ile ilgili daha detaylı bilgiler www.neu.edu.tr web sayfasından veya +90 392 6800 2000 (dahili:5-143) no'lu telefondan alınabilir.
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Bahar dönemi yüksek lisans ve doktora burs başvuruları başladı
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