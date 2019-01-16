Fenilketonüri hastaları için farkındalık şöleni

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Fenilketonüri (PKU) hastaları için 2019 Farkındalık Şöleni düzenlendi. Öğretmen Evinde gerçekleşen etkinlikte moral bulan hastalar büyük mutluluk yaşadı. PKU İl Temsilcisi Saniye Talmaç desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara'ya plaket takdim verdi. Başkan Kara, "Hastalarımıza destek olmak gerekiyor. Biz yerel yönetim olarak sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak bu yardımda bulunuyoruz. Bulunmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Milletvekili İsmail Kaya ise PKU hastalarının yanlış ürün kullanımından dolayı daha olumsuz sonuçlara sebebiyet verilmemesi için tüm toplumun bu hastalığın bilincine vardırılması gerektiğine inandıkları için bir araya geldiklerini belirtti. PKU İl Temsilcisi Talmaç, "Buradaki amacımız hep birlikte olumlu bir başlangıçla sorunlarımızı Osmaniye'de çözmek ve bunu yetkililerle birlikte ülke geneline yayarak düşük proteinle beslenen herkesi çocuk ya da yetişkin hayatın içine katmaktır" dedi. PKU Aile Derneği Başkanı Deniz Yılmaz Atakay ise konuşmasında, fenilketonüri hastalığındaki bireylerin hayatın her alanında yaşadıkları zorluklar hakkında bilgiler verdi. Tabib Odası Başkanı Asu Kaya Gedik, fenilketonüri hastalığı ile ilgili ve yeni doğan bebekte topuk kanıyla yapılan testlerin önemine vurgu yaparak mutlaka topuk kanı testlerin yaptırılması gerektiğini anlattı.