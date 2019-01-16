Gaziantep, Hatay, Kilis’te sağanak ve sis etkili oldu

BUGÜN NELER OLDU

, Hatay ve Kilis'te sağanak ve sis etkili oluyor. Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerinde sabah erken saatlerde başlayan sağanak sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında sürücüleri uyardı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı. Yağışların kent genelinde yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kilis'te, kent merkezi ile ilçelerde yoğun sis etkili oluyor. Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor. Hatay'da da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran sağanak nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Defne-Antakya kara yolu yağmur suyu ve çamur birikintileri nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Su birikintilerinde kalan araçlar belediye ekiplerince çıkartıldı. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yolu tekrar trafiğe açtı. Karasu Deresi'nin taşmasıyla su altında kalan Amik Ovası'nda yağışlar sonrası su seviyesinin daha da yükseldiği görüldü.