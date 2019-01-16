Gündoğdu’ya 2.01’lik pivot

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KADINLAR Basketbol Süper Lig takımlarından Gündoğdu Adana Basketbol, uzun oyuncu sorununu 2.01'lik dev WNBA oyuncusu pivot İmani Mcgee Stafford'u transfer ederek çözdü. Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, İmani Mcgee Stafford'un takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade ederek,ifadelerini kullandı.Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, tribünlerin desteğinden memnun olduklarını söyledi. Işıkay, "Gündoğdu kulübü olarak Süper Lig'deki ilk yılımızda mütevazı bütçemiz ve kadromuz ile önemli başarıya imza atıyoruz. Takımımızda çok yetenekli genç oyunculara sahibiz. Önümüzdeki sezon çok daha güçlü ve farklı bir takım olacağız. Amacımız Adana'daki kız çocuklarımızın basketbol oynaması ve bu sporu yaparken önlerini açacak, onlara şans verecek bir kulüp olmak. Adanalı basketbolseverler her geçen gün maçlarımıza daha fazla ilgi gösteriyorlar. Kent protokolümüzün yanı sıra anneler çocuklarını alıp maça gelmeye başladı. Bu destekler de bizler için çok önemli" diye konuştu.