İşsever goblen sergisini açtı

BUGÜN NELER OLDU

önemli el sanatları arasında gösterilen goblen sanatıyla uğraşan Gaziantepli Selen İşsever, ikinci sergisini Adana'da açtı. Büyükşehir Belediyesi Fuayesinde 31 eserden oluşan sergi hakkında konuşan İşsever, "17 yıldır yaptığım bu eserleri ikinci olarak Adana'da sergilemekteyim. Adı her ne kadar goblen sergisi denilse de dünyada corss sticks adı altında geçiyor. Boş keten kumaşlar üzerine altına hiçbir baskı, desen, renk olmadan elimdeki haritalardan kodlayarak çıkıyorum" dedi. Selen İşsever , "Bu işlerimin esas yerleri Viyana, Fransa ve Buda-peşte'den geliyor. Bunun bir eğitimini almadım, kendim çözümleyerek, söke, dike yaparak 17 yıl önce bu işi çözdüm. Ben ilk işimi Fransa'dan Nice kentinde küçük bir hobi dükkanından adım. Bir tutku halinde 17 yıldır devam ediyorum" şeklinde konuştu. Selen İşsever'in sergisi 20 Ocak 2019 Pazar gününe kadar görülebilecek.