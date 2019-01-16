Kış salgınları binlerce kişinin ölümüne neden oluyor

BUGÜN NELER OLDU

araştırmalar kış salgılarının her yıl 300 bin ile 600 bin kişiyi etkilediğini ve 3 bin ile 49 bin kişinin de hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Havaların soğumasıyla gribal enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. Bu anlamda uzmanlar her yıl farklı türlerinin ortaya çıktığı gribe karşı uyarılarda bulunuyor. En sık sonbahar sonu, kış ve ilkbahar aylarında görülen ve influenza virüslerinin neden olduğu bir solunum yolu hastalığı olan gribal enfeksiyonun belirtilerinin soğuk algınlığına benzemekle birlikte farklı ve çok daha şiddetli olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun ve Yüz Estetiği Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Op. Dr. Remzi Tınazlı, "Soğuk algınlığı genellikle yavaş gelişirken, gribal enfeksiyon aniden ortaya çıkar. Soğuk algınlığı sadece kişiyi yorgun bir hale getirirken, gribal enfeksiyon kişiyi genelde çok daha kötü hissettirir" dedi.