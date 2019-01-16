Lavaş ekmeği içinde esrar bulundu

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jandarma, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği otomobilde yaptığı aramada, lavaş ekmeğinin içine gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobildeki 4 kişiden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde ihbar üzerine uyuşturucu madde sattığını belirlediği otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobil içinde bulunan poşetlerdeki lavaş ekmeklerin arasına gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.