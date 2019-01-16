Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 44 gözaltı

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Adana polisi tarafından il genelinde 9 masaj salonunda çalışan kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. "Fuhşa teşvik, fuhşu kolaylaştırma, fuhuş için aracılık ve yer temin etme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller neticesinde 49 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında masaj salonu sahibi, çalışanı ve işletmecilerinin de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan çalışmalarda, birbirleriyle irtibatlı olarak hareket ettiği belirlenen bir kısım şüphelilerin, kendilerine ait masaj salonlarında masör olarak çalışan mağdur kadınlara fuhuş yaptırarak gelir elde ettikleri, bir kısım şüphelinin ise masaj salonları etrafında gözcülük yaptıkları, mağdur kadınları bu masaj salonlarına getirip götürdükleri ve kadınları fuhşa teşvik ettikleri belirlendi.