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Melih ABİ: ’nde kaldırımlar işgal altında

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Melih ABİ: Karacaoğlan Caddesi’nde kaldırımlar işgal altında
Bu yolu daha önce de yazdım.
Gördüğünüz gibi değişen bir şey yok!
Mehmet Alparslan fotoğrafını çekip göndermiş.
Esnafa kaldırım yetmemiş malını yola indirmiş.
Karacaoğlan Caddesi, Kocavezir yolunun durumu bu.
Sadece burası mı böyle?
Hayır her yer aynı.
İnsanlar kendi yolundan yürüyemiyor.
Kaldırımlar zaten dar.
Esnaf mal koyunca yürüyecek yer kalmıyor.
Sahi zabıta ne iş yapıyor?
Seçim üzeri esnafça kıyak, vatandaşa eziyet mi?
Kaldırımları özgürleştirin kardeşim.
Vatandaş rahat yürüsün!

Kamyonun üzerindeki yükün brandası niye yok

ANA yolda seyreden bir kamyon.
O yük böyle mi taşınır kardeşim?
Çuvallardan birisi yola düşse arkadan gelen araç ne hale gelir?
Sorumsuzluk yapma kardeşim.
Bu yük insanı katil yapar… O çuval düşse arkada zincirleme kazalar olur.
Yüke branda çekseniz ne olur?
Ölüm tehlikesi yaratmayın.
Yapmayın kardeşim, başkalarını da düşünün.
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Melih ABİ: Karacaoğlan Caddesi’nde kaldırımlar işgal altında
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