SANKO Okulları Türkiye yarı finallerinde

BUGÜN NELER OLDU

ençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mardin'de düzenlenen Okul Sporları Bölge Grup Birinciliğinde SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı bölge birincisi olarak Türkiye yarı finallerine gitme hakkı kazandı.Şampiyonada, Melisa Demir, Selin Altınöz, Işık Dalsüren, Pelin Kelleci, Nil Küçükcan, Sena Çavuşoğlu, C.Pelin Hamamcı, Nehir Aslan, İdil Ağan, Eylül Dalkesen, S.Doğa Çevik ve Zeynep Öykü Çevik'ten oluşan SANKO Okulları Gençler Kız Takımı bölge birinciliği kupasını kucakladı.