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Okulları Türkiye yarı finallerinde

Mardin’de düzenlenen Okul Sporları Bölge Grup Birinciliğinde Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı bölge birincisi olup Türkiye yarı finallerine gitme hakkı kazandı

Giriş Tarihi: 16.1.2019
SANKO Okulları Türkiye yarı finallerinde
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mardin'de düzenlenen Okul Sporları Bölge Grup Birinciliğinde SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı bölge birincisi olarak Türkiye yarı finallerine gitme hakkı kazandı. Artuklu Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaya Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli ve Kahramanmaraş olmak üzere 12 ilin birincileri katıldı. Şampiyonada, Melisa Demir, Selin Altınöz, Işık Dalsüren, Pelin Kelleci, Nil Küçükcan, Sena Çavuşoğlu, C.Pelin Hamamcı, Nehir Aslan, İdil Ağan, Eylül Dalkesen, S.Doğa Çevik ve Zeynep Öykü Çevik'ten oluşan SANKO Okulları Gençler Kız Takımı bölge birinciliği kupasını kucakladı.
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SANKO Okulları Türkiye yarı finallerinde
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