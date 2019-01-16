Tarihi konak gastronomi turizmine kazandırılacak

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, kentin en eski yerleşim alanlarından olan Türkocağı Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutan asırlık konağı aslına uygun şekilde yeniledi. 19'uncu yüzyıldan günümüze ulaşan üç katlı Tepebağ evinin son rötuşların ardından Adana Mutfak Müzesi adıyla gastronomi turizmine kazandırılacağı belirtildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Koruma ve Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB), merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde üçüncü derece arkeolojik SİT alanında bulunan 152 envanter numaralı konağı 2017 yılında kamulaştırdı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından restorasyona girişen KUDEB görevlileri, 15 aylık titiz çalışmayla üç katlı konağın aslına uygun şekilde yenilemesini gerçekleştirdi. Tarihi Tepebağ evinin son rötuşların ardından gastronomi turizminin çekim merkezi olması için Adana Mutfak Müzesi adıyla düzenleneceği duyuruldu. Çukurova'nın zengin mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla Adana Mutfak Müzesi olarak hizmet verecek olan konakta mutfak malzemeleri, yöresel yemeklerin tarifleri, sofra düzeni yöreye özgü kullanım şekilleriyle sergilenecek. Mahallede yapılan düzenlemelerle bu bölgenin turizm değerinin arttırılması amaçlandı.