Türkiye’nin ilk ‘Adalet Bölümü Atölyesi’ Altınözü’nde açıldı

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Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Sultan Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Türkiye'nin ilk 'Adalet Bölümü Atölyesi" düzenlenen törenle açıldı. Atölyeye 'Adalet şehidi' Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ismi verildi. Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, "Altınözü'nde eğitim alanında yatırımlar artıyor. İlçemizde de böyle örnek atölyelerin sınıfların olması bizleri sevindiriyor" dedi. Altınözü Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Özen'de, "Türkiye'nin hiçbir okulunda olmayan imkanlarla bezenmiş adalet bölümü atölyesine Adalet şehidi Selim Kiraz'ın adının verilmesi ayrıca anlamlı oldu. Buradan yetişen öğrenciler umarım ilçe adliyesinde de görev alarak ilçelerine hizmet edeceklerdir. Adliyede yetişmiş eleman olarak da faydalı olacaklarına inanıyorum. Ülkemizin içinde Allah korkusu olan, vatanını milletini seven hakim ve savcılara ihtiyacı var. Sizlerin arasından da inşallah savcılar hakimler zabıt katipleri yetişir" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner ise, "Kaymakamımız Bülent Uygur'un öncülüğünde, destek hizmetleri genel müdürlüğümüzün gönderdiği 300 bin liralık yardım ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla okulumuzda 4 adet atölye oluşturduk. Buradan yetişecek öğrencilerimiz ileride ülkemize güzel hizmetlerde bulunacaklardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, atölyelerin öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.