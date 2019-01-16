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Yeşilyurt’a örnek tarım projesi

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Yeşilyurt’a örnek tarım projesi
NİĞDE'NİN Altunhisar İlçesine bağlı Yeşilyurt Köyünde 'Yeşilyurt Tarımla Kalkınıyor' projesinin temeli atıldı. Yeşilyurt köyünde düzenlenen programla başlatılan 'Yeşilyurt Köyü Tarımla Kalkınıyor' örnek projesinin temel atma programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergün, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Tarım İl Müdürü, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ve köylüler katıldı. Temel atma töreni öncesi Yeşilyurt köyünde bulunan çok amaçlı salonda projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Şüphesiz ki bir ülkenin kalkınmasında kırsal kalkınma politikaları büyük rol oynar. Kırsal kalkınma strateji ve politikalarının ana temel amacı ise köylerimizin ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda kendi çabaları ve dışarıdan destek yöntemi ile kalkınmalarını sağlamaktır. Başka bir deyişle kırsal kalkınma, Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın kendi girişim ve çabalarını, kamu kesiminin işbirliği ve yardımları ile kalkınma yönünde harekete geçirmektir" dedi.
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Yeşilyurt’a örnek tarım projesi
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