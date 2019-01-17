Dalışta da engel tanımadılar

BUGÜN NELER OLDU

dana'da çeşitli spor kulüplerine üye bir grup zihinsel ve bedensel engelli, uzman dalgıçlar eşliğinde tüplü dalış yapmayı öğrendi.Çeşitli spor kulüplerine üye bir grup zihinsel ve bedensel engelli, uzman eğitmenler eşliğinde önce dalış malzemelerini tanıdı daha sonra havuzun derinliklerine daldı. Engellilerden Alican Dönmez (15), yüzmeyi 10 yaşında öğrendiğini belirterek,ifadelerini kullandı. Engelli milli yüzücü Alican Dönmez (25) ise 13 yaşından beri yüzdüğünü kaydederek,şeklinde konuştu.Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, "Günde 6 saat yüzme antrenmanı yapan engelli sporcularımız bugün dalış sporuyla tanıştı. 147 kardeşimize bu sporu öğreteceğiz" dedi.