Dalışta da engel tanımadılar

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dana'da çeşitli spor kulüplerine üye bir grup zihinsel ve bedensel engelli, uzman dalgıçlar eşliğinde tüplü dalış yapmayı öğrendi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen eğitim, Çukurova ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirildi.
Çeşitli spor kulüplerine üye bir grup zihinsel ve bedensel engelli, uzman eğitmenler eşliğinde önce dalış malzemelerini tanıdı daha sonra havuzun derinliklerine daldı. Engellilerden Alican Dönmez (15), yüzmeyi 10 yaşında öğrendiğini belirterek, "Bu havuza normalde antrenman yapmak için geliyorduk ama bugün dalmayı öğrendik. Bir yandan spor yapıyorum, diğer yandan da eğitimimi ilerletip psikolog olmak istiyorum"
ifadelerini kullandı. Engelli milli yüzücü Alican Dönmez (25) ise 13 yaşından beri yüzdüğünü kaydederek, "Daha önce İstanbul Boğazı'nda yüzmüştüm. Şimdiki hedefim ise Manş Denizi'ni geçmek"
şeklinde konuştu. 147 ENGELLİ DALACAK
Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, "Günde 6 saat yüzme antrenmanı yapan engelli sporcularımız bugün dalış sporuyla tanıştı. 147 kardeşimize bu sporu öğreteceğiz" dedi.