Gençler Dart’ta kıyasıya yarıştılar

BUGÜN NELER OLDU

OKULLAR Arası Gençler Dart İl Birinciliği Adana'da tamamlandı. Yüreğir Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, dart sporunun gelişmesi için çalıştıklarını belirterek,dedi. Genç Erkekler A'da Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Lisesi, Türkan-İrfan Akgün Çok Programlı Lisesi, Piri Reis Anadolu Lisesi, Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, Genç Kızlar A ise İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkanİrfan Akgün Çok Programlı Lisesi, Adana FEN Lisesi ve Pir i Reis Anadolu Lisesi grup finallerine gitmeye hak kazandı.