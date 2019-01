İSTE’li akademisyenin kitabı İngiltere’de

BUGÜN NELER OLDU

Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bozkurt'un uzmanlık alanıyla ilgili olarak editörlüğünü yaptığı ve "kriyoprezervasyon biyoteknolojisinin, biyomedikal ve biyolojik bilimlerde kullanım alanlarını" konu alan "Cryopreservation Biotechnology in Biomedical and Biological Sciences" isimli kitabı, İngiliz yayınevi IntechOpen tarafından İngilizce olarak okuyucuların kullanımına sunuldu. Prof. Dr. Bozkurt, söz konusu kitaba, Amerika, Brezilya, Çekya, Hırvatistan, Hindistan, Kolombiya, İsveç'ten her birisi konusunda uzman olan araştırmacıların katkı sağladığını belirtti.