Köpek yavrularının işkence gördüğü iddia edildi

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Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Karataş ilçesinde bacakları kırık olan iki köpek yavrusunun işkence gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Karataş ilçesinde, tarım işçilerin bulunduğu bir alanda, 6 yavru köpeğe işkence yapıldığı iddiası üzerine komisyon üyeleri bölgeye gitti. Köpekleri bulan komisyonun başkan vekili Funda Adamhasan ve üyeler, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerinden yardım istedi. Belediye ekiplerinin veteriner hekime götürdüğü köpek yavrularından 2'sinin ön bacaklarında kırıklar olduğu belirtildi.Köpek yavrularının ilk tedavilerinin ardından ameliyat edileceği bildirildi, diğer 4 yavrunun ise sağlık probleminin olmadığı belirlendi. Adamhasan, yaptığı açıklamada, yavru köpeklerin eziyet ve işkence gördüğünü tahmin ettiklerini, bundan dolayı insanlara karşı korku ve endişe içinde olduklarını dile getirdi.