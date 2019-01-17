Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Suda mahsur kalan işçi servisindeki 17 kişi kurtarıldı

Suda mahsur kalan işçi servisindeki 17 kişi kurtarıldı

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Suda mahsur kalan işçi servisindeki 17 kişi kurtarıldı
ADANA'DA yağmur suyuyla dolan yolda servis minibüsünde mahsur kalan 17 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde bir köprünün altında servis minibüsünün mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın üzerine çıkarak bekleyen 17 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekip, şişme botla suya girerek minibüs üzerindekileri kurtardı. Minibüs sürücüsü Harun Dönmez, kendisinin dışında 16 kişinin minibüste bulunduğunu, bu kişileri işe götürmek için yola çıktığını anlattı. Dönmez, "Yolda herhangi bir uyarı levhası yoktu. Yolda ilerlerken köprü girişindeki su birikintisine girdik ve araç kontrolümden çıkıp sürüklenmeye başladı. Aracın içi suyla dolmaya başlayınca bizler de üzerine çıkıp yardım bekledik." diye konuştu. Polis ekipleri, yolu şeritle ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suda mahsur kalan işçi servisindeki 17 kişi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN