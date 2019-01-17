Vali Doğan esnafın sorunlarını dinledi

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Valisi Rahmi Doğan Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konakları'nda ve Kurşunlu Han'da incelemelerde bulundu. İlk olarak Habib-i Neccar Cami yanında bulunan ve 2014 yılında restorasyonuna başlanarak 2018 yılı Mayıs ayında tamamlanmasının ardından açılışı yapılan Kültür Konaklarını gezdi. Tarihi Konak ve eklentilerinde yaptığı incelemelerde Vali Doğan'a Vakıflar Bölge Müdür Vekili Mehmet Yıldıran, İl Müftü Vekili Mehmet Emin Okuyucu ve ilgili yetkililer eşlik etti. Daha sonra Antakya Uzun Çarşının içerisinde bulunan tarihi Kurşunlu Han'a geçerek burada incelemelerde bulunan Vali Doğan çarşı esnafıyla sohbet etti. İncelmeler sırasında Vali Doğan bir taksi durağındaki taksi esnafından gelen çay ikramını karşılıksız bırakmayarak durak esnafıyla çay içti ve sohbet etti. Sonrasında tarihi Kurşunlu Han'da basın dünyasının tanınmış duayeni Yavuz Donat'a Hatay'ın eşsiz lezzeti künefe ikramında bulunan Vali Doğan, burada Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve gazetecilerle sohbet etti