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Wushu kung fu ile Erdemli’den ’ya...

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Wushu kung fu ile Erdemli’den Antalya’ya...
MERSIN'DE Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Mersin İl seçmeleri Turnuvası'nda 12 birincilik ve 4 ikincilik alan Erdemli Halk Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, takım halinde de birinci oldu. Kaymakam Avni Kula, "Bu başarıları Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılar bekliyoruz. Sizleri bu spora yönlendiren ailenize, sizleri Eğiten hocalarınıza çok teşekkür eder, Başarılarınızın devamını dilerim" dedi. Wushu Kung Fu Milli Antrenörü Fevzi Arslan ise, "Erdemli'de 86 sporcu Wushu Kung Fu Eğitimi aldı. Milli Antrenörümüz Nadide Şahin hocamız ile gençlerimizin spora yönelmeleri için büyük çaba harcıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 100 sporcunun katıldığı Mersin'deki turnuvada sporculardan 12'si birincilik, 4'ü ikincilik elde etti, takım halinde şampiyon olduk. Dereceye girenler 26 Ocak'ta Antalya'daki Türkiye şampiyonasına katılacak" diye konuştu.
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Wushu kung fu ile Erdemli’den Antalya’ya...
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