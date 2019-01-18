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ve ’de operasyonu

ve ’de düzenlenen operasyonlarda satıcılarına büyük darbe vuruldu. Gözaltına alınan 18 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Adana ve Mersin’de uyuşturucu operasyonu
Adana merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilerin evleri tespit edildi. Adana ve Mersin'de çok sayıda eve özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler, 2'si kadın 18 kişiyi gözaltına aldı. Akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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Adana ve Mersin’de uyuşturucu operasyonu
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