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Balayı yerine ameliyata gittiler

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Balayı yerine ameliyata gittiler
ALMANYA'DAN gelerek Antalya'da evlenen Akkaya çifti, alışılmışın dışına çıkarak nikahtan sonra balayı yerine tüp mide ameliyatına gitti. Uzun süredir fazla kilolarından şikayet eden ve çareyi Mersin'de bulan çiçeği burnunda karı-koca, obeziteden kurtulmak için girdikleri ameliyatın ardından beş günde toplam 13 kilo vermeyi başardılar. Selma Akkaya ve Mehmet Akkaya, Almanya'da yaşayan, 10 yıldır arkadaş olan, bu süreçte ilk evliliklerini sonlandıran ve obez sınıfında fazla kilolarından şikayet eden iki Türk vatandaşı. Son dönemde 132 kilograma kadar çıkan Selma Akkaya ve 118 kilograma yükselen Mehmet Akkaya, sağlık sorunları yaşamaya başlayınca ameliyat olmaya karar verdi. Uzun araştırmalar sonucunda Özel VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuna Bilecik'te karar kılan Akkaya çifti, Türkiye'ye gelerek önce nikaha, bir gün sonra da ameliyata girdi.
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Balayı yerine ameliyata gittiler
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