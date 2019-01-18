Balayı yerine ameliyata gittiler

ALMANYA'DAN
gelerek Antalya'da
evlenen Akkaya çifti,
alışılmışın dışına çıkarak
nikahtan sonra
balayı yerine tüp mide
ameliyatına gitti. Uzun
süredir fazla kilolarından
şikayet eden
ve çareyi Mersin'de
bulan çiçeği burnunda
karı-koca, obeziteden
kurtulmak için girdikleri
ameliyatın ardından
beş günde toplam
13 kilo vermeyi başardılar.
Selma Akkaya
ve Mehmet Akkaya,
Almanya'da yaşayan,
10 yıldır arkadaş olan,
bu süreçte ilk evliliklerini
sonlandıran ve
obez sınıfında fazla
kilolarından şikayet
eden iki Türk vatandaşı.
Son dönemde 132
kilograma kadar çıkan
Selma Akkaya ve 118
kilograma yükselen
Mehmet Akkaya, sağlık
sorunları yaşamaya
başlayınca ameliyat
olmaya karar
verdi. Uzun araştırmalar
sonucunda
Özel VM Medical Park
Mersin Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Tuna Bilecik'te
karar kılan Akkaya
çifti, Türkiye'ye gelerek
önce nikaha, bir
gün sonra da ameliyata
girdi.