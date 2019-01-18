Balayı yerine ameliyata gittiler

BUGÜN NELER OLDU

gelerek Antalya'daevlenen Akkaya çifti,alışılmışın dışına çıkaraknikahtan sonrabalayı yerine tüp mideameliyatına gitti. Uzunsüredir fazla kilolarındanşikayet edenve çareyi Mersin'debulan çiçeği burnundakarı-koca, obezitedenkurtulmak için girdikleriameliyatın ardındanbeş günde toplam13 kilo vermeyi başardılar.Selma Akkayave Mehmet Akkaya,Almanya'da yaşayan,10 yıldır arkadaş olan,bu süreçte ilk evliliklerinisonlandıran veobez sınıfında fazlakilolarından şikayeteden iki Türk vatandaşı.Son dönemde 132kilograma kadar çıkanSelma Akkaya ve 118kilograma yükselenMehmet Akkaya, sağlıksorunları yaşamayabaşlayınca ameliyatolmaya kararverdi. Uzun araştırmalarsonucundaÖzel VM Medical ParkMersin HastanesiGenel Cerrahi UzmanıOp. Dr. Tuna Bilecik'tekarar kılan Akkayaçifti, Türkiye'ye gelerekönce nikaha, birgün sonra da ameliyatagirdi.