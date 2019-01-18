Çocuğun karnesini sosyal medyada paylaşmayın

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Üniversitesi Hastanesi uzman klinik Psikoloğu Didem Cengiz, karnenin, okul tarafından aileye sunulan ve çocukların okul hayatı hakkında bilgi verme amacı güden bir rehber olduğunu söyledi. Cengiz, ailelere çocuklarının karnesini sosyal medyada paylaşmama uyarısında bulunarak, "Bu kişisel bir sırdır, sosyal medyada paylaşmak onu ifşa etmektir" dedi. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında hafta sonu karne heyecanının yaşanacağını anımsatan Cengiz, "Karne, okul tarafından aileye sunulan ve çocukların okul hayatı hakkında bilgi verme amacı güden bir rehberdir. Fakat karne 'çocuk' hakkında hiçbir zaman bilgi vermez" dedi. Velilerden sosyal medyada çocuğun karnesini paylaşmamalarını isteyen Cengiz, "Çocuğun karnesini sosyal medyada paylaşmak demek; çocuğumun kişisel sınırını ihlal ediyorum demektir" dedi.