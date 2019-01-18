Demirspor’a hayranım

BUGÜN NELER OLDU

"Adana Demirspor'a yeniden gelmem bana onur ve mutluluk verdi" diye konuşan Adil,dedi.Elazığ'da başladı İstanbul'a geldi, İzmir'de profesyonel olduFutbola 2008 yılında Elazığ DSİ Spor'da başlayan, daha sonra amatör olarak Beşiktaş ve Sarıyer kulüplerinde forma giyen Adil Demirbağ transfer olduğu Bucaspor'da profesyonelliğe yükseldi.