Demirspor’a hayranım

"Adana Demirspor'a yeniden gelmem bana onur ve mutluluk verdi" diye konuşan Adil, "Benim için yeni bir başlangıç. Demirspor'u şampiyon yapmaya geldim. Adana Demirspor terk edilecek bir kulüp değil. O zaman kulüpte maddi anlamda büyük sıkıntı ve belirsizlik vardı. Sonuna kadar beklemem gerekiyordu. Elazığlı olarak küçük yaşımdan bu yana Adana Demirspor'u takip ediyor hayranlık duyuyorum. Benim takımım. Kulübüme gönülden bağlıyım. Gemimi terk etmemem gerekiyordu ve bende bunu yaptım"
dedi.
Elazığ'da başladı İstanbul'a geldi, İzmir'de profesyonel oldu
Futbola 2008 yılında Elazığ DSİ Spor'da başlayan, daha sonra amatör olarak Beşiktaş ve Sarıyer kulüplerinde forma giyen Adil Demirbağ transfer olduğu Bucaspor'da profesyonelliğe yükseldi.