Eğitimde rekor başarı sağlandı

Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, 2018 yılında Web of Science ve Scopus'ta uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1200'ün üzerinde bilimsel yayın yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi bu rakamlarla Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 10, öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın başına ise ilk 5 arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara onbinlerce makale sunan Web of Science ve Scopus'ta taranan dergilerde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının 2018 yılında yayınladığı 1200'ün üzerinde yayın sayısı ile Türkiye'deki vakıf ve devlet üniversiteleri arasında ilk 10, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre de ilk 5 içerisine girdiği belirtildi. 2018 Yılında 8 Farklı Alanda Uluslararası 1200'den Fazla Yayın… Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından 2018 yılında Temel Bilimler, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Fen Bilimleri alanında, Web of Science ve Scopus'ta taranan uluslararası dergilerde 1200'ün üzerinde yayın yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından üretilen bilimsel yayınların % 86,5'i orijinal araştırma niteliği taşıyor.