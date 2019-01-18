Gazişehir’de ayrılık rüzgarları

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Okan Derici ve Ali Aytemur ile yollarını ayırdı.Öte yandan, Gaziantep temsilcisinde Mahmut Bilir'in Menemen Belediyespor'a, Sami Can Keskin'in Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ve Yusuf Türk'ün ise Ofspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Bu arada yarın sahasında saat 13.30'da Denizlispor'u konuk edecek olan kırmızısiyahlılar hazırlıklarını sürdürdü.