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Gazişehir’de ayrılık rüzgarları

Giriş Tarihi: 18.1.2019
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Okan Derici ve Ali Aytemur ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Okan Derici ve Ali Aytemur ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi. Öte yandan, Gaziantep temsilcisinde Mahmut Bilir'in Menemen Belediyespor'a, Sami Can Keskin'in Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ve Yusuf Türk'ün ise Ofspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Bu arada yarın sahasında saat 13.30'da Denizlispor'u konuk edecek olan kırmızısiyahlılar hazırlıklarını sürdürdü.
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Gazişehir’de ayrılık rüzgarları
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