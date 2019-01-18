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Gözde yaşanan sorunları görmezden gelmeyin

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Gözde yaşanan sorunları görmezden gelmeyin
BEYAZ Baston Körler Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Simge Altan, Basit bir değnekten evrimleşerek baston haline gelen nesnenin Beyaz Baston öyküsünün başlangıcı olduğunu ve Beyaz Baston'un görme engelliliğinin farkındalığını artırmak için bir simge haline geldiğini söyledi ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya 'da 284 milyon kişinin görme kusurlu olduğunu belirtti. Basit bir değnekten evrimleşerek baston haline gelen nesne ile beyaz baston öyküsünün 20'nci yüzyılda başladığını ifade eden Uzm. Dr. Simge Altan, 1921 yılında bir trafik kazası sonucu kör olan James Biggs'in sokaklarda özgürce dolaşabilmek, motorlardan kendisini koruyabilmek ve görme engelli olduğuna dair dikkat çekebilmek için bastonunu beyaza boyayarak Londra sokaklarında dolaşmaya başladığını belirtti.
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