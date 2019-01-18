Melih Abi: Yağış ve fırtına hayatımızı olumsuz etkiliyor

Olağanüstü günler yaşıyoruz. Yağışlar ve fırtına yaşamımızı olumsuz etkiliyor. Özellikle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu nehir bazı bölgelerde taşmasına sebep oldu. İlgililer uyarıyor. "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Seyhan Nehri seddeleri arasına ve sulama kanallarına girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir" deniyor. Aman dikkatli olalım. Allah korusun. Canımız yanmasın, malımıza bir şey olmasın.

YEŞİL BULVAR DA BİRİKEN SUYA ÇÖZÜM BULDU

ADANA'DA Yeşil Bulvar adı gibi güzel ama sıkıntılı bir yer. Şehir Hastanesi'ne yakın bir bölgede köprünün altında sürekli su birikiyor. Bu kış en az üç kez orada su topladı. Önceki gün yağan sağanakta biriken suya bir servis minibüsü arıza yaparak kaldı. Allah'tan içindeki 17 yolcu kurtarıldı. Yolun yanında bir kanal var, bir akar sağlanabilir. Mutlaka bir çözüm bulunmalı. Çünkü suyla dolması her şeyi aksatıyor. Ölümlü bir olay olmadan yapın şurayı. Sonra geç olabilir.