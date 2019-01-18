Osmaniye’de futsal heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

OSMANIYE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Liselerarası Futsal İl Birinciliği sona erdi. 2018- 2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar ve Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği müsabakalarına kızlarda 13 olmak üzere toplam 34 okuldan 360 sporcu katıldı. ÇEKIŞMELIGenç Kızlar kategorisinde ise Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dereceye girdi. MÜSABAKALAR sonunda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.